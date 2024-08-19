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Иран может объявить себя ядерным государством до конца года, - глава Комитета по разведке США

Понедельник 19 августа 2024 16:12
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Иран может объявить себя ядерным государством до конца года, - глава Комитета по разведке США Фото: флаг Ирана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Беспокойство по поводу быстрого прогресса Ирана в ядерной сфере в США растут. Появилась информация, что он может объявить себя ядерным государством до конца 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета по разведке США и конгрессмена-республиканца Майка Тернера, которое он сделал в эфире CBS News.

По его мнению, Иран добился значительных успехов в развитии ядерной программы "из-за политической стратегии нынешней администрации США". Он подчеркнул, что такая эскалация является серьезной угрозой глобальной безопасности и может коренным образом изменить ситуацию в мире.

Эти заявления прозвучали на фоне недавней дискуссии по поводу ядерной политики Ирана, которую также затрагивал бывший президент, а ныне кандидат на пост главы государства Дональд Трамп. Напомним, что именно он вывел США из ядерного соглашения с Ираном в 2018 году, заявил, что он решительно настроен против того, чтобы Иран имел ядерное оружие, и подчеркнул, что этот вопрос имеет решающее значение для мировой безопасности.

Тернер отметил, что администрация Трампа, проводя кампанию максимального давления на Иран, смогла ограничить возможности Тегерана в продвижении ядерной программы. Однако, по его словам, якобы "гибкость" политики Джо Байдена позволила Ирану возобновить усилия в этом направлении.

Конгрессмен также заявил, что администрация Байдена не ответила должным образом на вероятные попытки Ирана вмешиваться в американские выборы, а также другие акты агрессии, что лишь повысило смелость и активность Ирана на международной арене.

Иран и ядерное оружие

Ядерная программа Ирана началась еще в 1950-х годах в рамках программы "Атом для мира", инициированной США. После Исламской революции 1979 программа изменила курс. В 2000-х годах международное сообщество выразило обеспокоенность по поводу возможности Ирана разрабатывать ядерное оружие, что привело к санкциям со стороны ООН, США и ЕС.

В 2015 году Иран подписал общий всеобъемлющий план действий (JCPOA) с группой международных партнеров, включая США, ЕС, Россию, Китай и несколько других стран. Целью документа было ограничить ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций. Иран согласился сократить запасы обогащенного урана, уменьшить количество центрифуг и разрешить международные инспекции своих ядерных объектов. Однако именно в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вывел страну по ядерному соглашению, заявив, что она является "недостаточно эффективной". После этого он вернул американские санкции против Ирана.

Считается, что это привело не только к ухудшению отношений между странами, но и к тому, что Иран стал больше присматриваться к сотрудничеству с Россией. Подозревается, что в обмен на оказание РФ военной помощи, чтобы продолжать преступную войну против Украины, Иран мог получить поддержку со стороны Кремля своей ядерной отрасли.

Иран поддерживает террористическую группировку "Хезболла", а также "ХАМАС", поэтому является стороной конфликта на Ближнем Востоке. Иран продолжает угрожать Израилю "ответом" за убийство двух топ-главарей этих группировок. Подробнее об обострении в этом регионе читайте в нашем материале.

Также Тегеран продолжает свое преступное сотрудничество с Россией. Кремлевский диктатор Владимир Путин усиленно оправдывает агрессию Ирана против Израиля, ведь Москва все еще получает дроны и другое вооружение по разрешению иранского правительства. Также известно, что Иран увеличил производство баллистических ракет и БПЛА после заключения договора с РФ о сотрудничестве.

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Соединенные Штаты Америки Иран Ядерное оружие
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