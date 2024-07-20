Иран способен за одну-две недели разработать материал для ядерного оружия, - Блинкен

Иран способен за одну-две недели разработать расщепляемый материал для ядерного оружия. США предупреждают о возрастающих ядерных возможностях Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена на форуме Aspen Security Forum в Колорадо.

По словам госсекретаря США, из-за развала так называемого иранского ядерного соглашения Тегеран ускоренно наращивает потенциал технологии обогащения урана.

Блинкен отметил, что если бы соглашение по иранской ядерной программе от 2 апреля 2015 года продолжало действовать, то Иран был бы гораздо дальше от возможности производить расщепляемые материалы. Он уточнил, что речь шла бы о годовом сроке.

"Теперь (Тегеран, - ред.), вероятно, находится за неделю-две от этого", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США уточнил, что Иран еще не разработал ядерное оружие.