Иран способен за одну-две недели разработать материал для ядерного оружия, - Блинкен
Иран способен за одну-две недели разработать расщепляемый материал для ядерного оружия. США предупреждают о возрастающих ядерных возможностях Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена на форуме Aspen Security Forum в Колорадо.
По словам госсекретаря США, из-за развала так называемого иранского ядерного соглашения Тегеран ускоренно наращивает потенциал технологии обогащения урана.
Блинкен отметил, что если бы соглашение по иранской ядерной программе от 2 апреля 2015 года продолжало действовать, то Иран был бы гораздо дальше от возможности производить расщепляемые материалы. Он уточнил, что речь шла бы о годовом сроке.
"Теперь (Тегеран, - ред.), вероятно, находится за неделю-две от этого", - сказал Блинкен.
Госсекретарь США уточнил, что Иран еще не разработал ядерное оружие.
Ядерные амбиции Ирана
В рамках соглашения 2015 года Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на уменьшение экономических санкций. Однако в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от соглашения.
Западные страны и Израиль отмечают, что Иран хочет создать ядерное оружие, хотя Тегеран отрицает это. По данным СМИ, у Ирана якобы есть достаточные запасы урана для создания трех ядерных бомб.
Также, по информации СМИ, Россия может помогать Ирану в разработке ядерного оружия в обмен на военную помощь.
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