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Иран способен за одну-две недели разработать материал для ядерного оружия, - Блинкен

Колорадо, Суббота 20 июля 2024 12:57
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Иран способен за одну-две недели разработать материал для ядерного оружия, - Блинкен Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Иран способен за одну-две недели разработать расщепляемый материал для ядерного оружия. США предупреждают о возрастающих ядерных возможностях Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена на форуме Aspen Security Forum в Колорадо.

По словам госсекретаря США, из-за развала так называемого иранского ядерного соглашения Тегеран ускоренно наращивает потенциал технологии обогащения урана.

Блинкен отметил, что если бы соглашение по иранской ядерной программе от 2 апреля 2015 года продолжало действовать, то Иран был бы гораздо дальше от возможности производить расщепляемые материалы. Он уточнил, что речь шла бы о годовом сроке.

"Теперь (Тегеран, - ред.), вероятно, находится за неделю-две от этого", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США уточнил, что Иран еще не разработал ядерное оружие.

Ядерные амбиции Ирана

В рамках соглашения 2015 года Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на уменьшение экономических санкций. Однако в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от соглашения.

Западные страны и Израиль отмечают, что Иран хочет создать ядерное оружие, хотя Тегеран отрицает это. По данным СМИ, у Ирана якобы есть достаточные запасы урана для создания трех ядерных бомб.

Также, по информации СМИ, Россия может помогать Ирану в разработке ядерного оружия в обмен на военную помощь.

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Соединенные Штаты Америки Иран Энтони Блинкен Ядерное оружие
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