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Іран може за один-два тижні розробити матеріал для ядерної зброї, - Блінкен

Колорадо, Субота 20 липня 2024 12:57
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Іран може за один-два тижні розробити матеріал для ядерної зброї, - Блінкен Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іран здатен за один-два тижні розробити розщеплюваний матеріал для ядерної зброї. США попереджають про зростаючі ядерні можливості Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо.

За словами держсекретаря США, через розвал так званої іранської ядерної угоди Тегеран прискорено нарощує потенціал технології збагачення урану.

Блінкен зазначив, що якби угода з іранської ядерної програми від 2 квітня 2015 року продовжувала діяти, то Іран був би набагато далі від можливості виробляти матеріали, що розщеплюються. Він уточнив, що йшлося б про річний термін.

"Тепер (Тегеран, - ред.), імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", - сказав Блінкен.

Держсекретар США уточнив, що Іран ще не розробив ядерної зброї.

Ядерні амбіції Ірану

У рамках угоди 2015 року Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на зменшення економічних санкцій. Проте у 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп відмовився від угоди.

Західні країни та Ізраїль наголошують, що Іран прагне створити ядерну зброю, хоча Тегеран заперечує це. За даними ЗМІ, Іран нібито має достатні запаси урану для створення трьох ядерних бомб.

Також, за інформацією ЗМІ, Росія може допомогати Ірану у розробці ядерної зброї в обмін на військову допомогу.

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