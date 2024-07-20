Іран може за один-два тижні розробити матеріал для ядерної зброї, - Блінкен

Іран здатен за один-два тижні розробити розщеплюваний матеріал для ядерної зброї. США попереджають про зростаючі ядерні можливості Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо.

За словами держсекретаря США, через розвал так званої іранської ядерної угоди Тегеран прискорено нарощує потенціал технології збагачення урану.

Блінкен зазначив, що якби угода з іранської ядерної програми від 2 квітня 2015 року продовжувала діяти, то Іран був би набагато далі від можливості виробляти матеріали, що розщеплюються. Він уточнив, що йшлося б про річний термін.

"Тепер (Тегеран, - ред.), імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", - сказав Блінкен.

Держсекретар США уточнив, що Іран ще не розробив ядерної зброї.