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Збірна Сенегалу здолала команду Польщі на ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    19.06.2018 - 20:10
Фото: Польща - Сенега (twitter.com/premierleague)
Фото: Польща - Сенега (twitter.com/premierleague)

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Збірна Сенегалу здобула перемогу над Польщею в останньому матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:1.

Сенегал вийшов вперед 37 хвилині після автоголу захисника суперника Тіаго Чонека. В середині другого тайму поляки помилилися в захисті, голкіпер Войцех Щенсни за межами свого штрафного пролетів повз м'яч, і М'Байе Ньянг забив другий гол у порожні ворота. На 86 хвилині півзахисник збірної Польщі Гжегож Крихов'як відіграла один гол.

У наступному турі групового етапу ЧС-2018 Сенегал зіграє з Японією, а Польща - з Колумбією. Обидва матчі відбудуться 24 червня.

Нагадаємо, збірна Японії здобула історичну перемогу над Колумбією в матчі групи H чемпіонату світу-2018. Вперше в історії турніру азіатська команда обіграла збірну з Південної Америки.

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Теги публікації: Польша, ЧМ-2018, Сенегал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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