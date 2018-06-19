Збірна Сенегалу здолала команду Польщі на ЧС-2018

Африканці відкрили рахунок завдяки двом помилок поляків

Збірна Сенегалу здобула перемогу над Польщею в останньому матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:1.

Aliou Cissé: Easily the most GIFable coach at this World Cup.pic.twitter.com/SpcDA3dSYo — Grant Wahl (@GrantWahl) June 19, 2018

Сенегал вийшов вперед 37 хвилині після автоголу захисника суперника Тіаго Чонека. В середині другого тайму поляки помилилися в захисті, голкіпер Войцех Щенсни за межами свого штрафного пролетів повз м'яч, і М'Байе Ньянг забив другий гол у порожні ворота. На 86 хвилині півзахисник збірної Польщі Гжегож Крихов'як відіграла один гол.

У наступному турі групового етапу ЧС-2018 Сенегал зіграє з Японією, а Польща - з Колумбією. Обидва матчі відбудуться 24 червня.

Нагадаємо, збірна Японії здобула історичну перемогу над Колумбією в матчі групи H чемпіонату світу-2018. Вперше в історії турніру азіатська команда обіграла збірну з Південної Америки.