Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны

США и Израиль уже в ближайшие дни могут заключить рамочное соглашение о прекращении войны. При этом окончательная сделка, предварительно, может быть достигнута в течение двух месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Reuters.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что есть вероятность того, что Иран согласится на сделку по прекращению войны уже сегодня или в ближайшие дни. Речь идет о меморандуме о взаимопонимании.
"Есть вероятность того, что сегодня, завтра или через пару дней у нас появится что сказать. Некоторый прогресс достигнут, определенная работа ведется. Даже сейчас, когда я говорю с вами, работа продолжается", - сказал Рубио журналистам, добавив, что надеется на "хорошие новости".
Также он вновь повторил, что США требуют от Ирана полного открытия Ормузкого пролива, а также передачи Тегераном высокообогащенного урана.
"Президент США Дональд Трамп предпочитает решать подобные проблемы путем переговоров и дипломатических переговоров. Именно над этим мы сейчас и работаем. Но эта проблема будет решена, как ясно дал понять президент, так или иначе. Надеемся, что это будет сделано дипломатическим путем", - добавил госсекретарь.
После завершения визита начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира в Тегеран, чтобы сократить разногласия между США и Ираном, представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран находится на завершающем этапе разработки рамочного соглашения о прекращении войны.
"В течение разумного периода от 30 до 60 дней будут обсуждены детали этих пунктов, и в конечном итоге будет заключено окончательное соглашение. В настоящее время мы находимся в процессе завершения работы над этими меморандумами о взаимопонимании", - сказал он государственному телеканалу IRIB.
По его словам, в первую очередь стороны намеревались составить рамочное соглашение (меморандум о взаимопонимании) из 14 пунктов.
Исходя из слов чиновника, сейчас есть тенденция к сближению, однако это сближение не значит, что стороны достигнут взаимопонимания по важным вопросам. Тут "речь идет о достижении соглашения, приемлемого для обеих сторон, на на основе ряда элементов".
Тем временем издание Al Hadath приводит еще одно заявление Эсмаила Багаи, согласно которому, ядерный вопрос не будет частью предложенного США соглашения. Он утверждает, что в первую очередь будет решен вопрос войны.
"На данном этапе мы не будем обсуждать детали ядерного вопроса. Мы решили уделить первостепенное внимание неотложному для нас вопросу: прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан", - подчеркнул он.
По его словам, Иран хочет, чтобы ядерный вопрос и некоторые другие моменты обсуждались позже, в течение уже вышеуказанных 30-60 дней.
Напомним, сегодня в издании NYT появилась информация, что США исключили Израиль из мирных переговоров с Ираном. Причиной тому стали оптимистичные оценки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне войны, которые так и не оправдались.
Также в CNN тоже был материал, в котором говорилось, что президент США Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху разошлись во мнениях касаемо будущего войны с Ираном.
В частности, лидер США приостановил атаки, так как рассчитывает на достижения сделки путем дипломатии, а Нетаньяху наоборот, настаивал на возобновлении боевых действий.