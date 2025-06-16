Иран хочет прекращения войны с Израилем и переговоров с США, - WSJ

Неназванные чиновники из Ближнего Востока и Европы рассказали изданию, что Тегеран рассказал арабским чиновникам о своей готовности вернуться за стол переговоров по ядерной сделке, если США не присоединяться к войне на стороне Израиля.

Также, по данным собеседников WSJ, Иран передал Израилю сообщение о том, что сдерживание насилия отвечает интересам обеих сторон.

Журналисты утверждают, что пока у Израиля нет особых стимулов прекращать наступление, прежде чем они не уничтожат больше иранских ядерных объектов и еще больше не ослабят иранскую власть.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не будут уничтожены ядерная программа и баллистические ракеты Ирана.

Аналитики считают, что пока в результате израильских атак воздействие на ядерные объекты Ирана было незначительным. Поэтому Израилю может потребоваться вести длительную войну, чтобы достичь желаемых результатов.

Как пишет WSJ, Иран сообщил арабским чиновникам, что может ускорить свою ядерную программу и расширить масштабы войны, если не будет перспектив возобновления переговоров с США.

При этом арабские посредники считают, что нет никаких признаков того, что Иран готов пойти на новые уступки в переговорах по ядерной программе.