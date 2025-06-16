Іран хоче припинення війни з Ізраїлем і переговорів зі США, - WSJ

Неназвані чиновники з Близького Сходу і Європи розповіли виданню, що Тегеран розповів арабським чиновникам про свою готовність повернутися за стіл переговорів щодо ядерної угоди, якщо США не приєднаються до війни на боці Ізраїлю.

Також, за даними співрозмовників WSJ, Іран передав Ізраїлю повідомлення про те, що стримування насильства відповідає інтересам обох сторін.

Журналісти стверджують, що наразі Ізраїль не має особливих стимулів припиняти наступ, перш ніж вони не знищать більше іранських ядерних об'єктів і ще більше не послаблять іранську владу.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що атаки триватимуть доти, доки не буде знищено ядерну програму і балістичні ракети Ірану.

Аналітики вважають, що поки внаслідок ізраїльських атак вплив на ядерні об'єкти Ірану був незначним. Тому Ізраїлю може знадобитися вести тривалу війну, щоб досягти бажаних результатів.

Як пише WSJ, Іран повідомив арабським чиновникам, що може прискорити свою ядерну програму і розширити масштаби війни, якщо не буде перспектив відновлення переговорів зі США.

При цьому арабські посередники вважають, що немає жодних ознак того, що Іран готовий піти на нові поступки в переговорах щодо ядерної програми.