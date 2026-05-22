Иран хочет "дань" за проход через Ормуз и втягивает в это еще одну страну

"Иран и Оман должны мобилизовать все свои ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для наиболее эффективного управления судоходством", - сказал посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Неджад.

Он отметил, что это повлечет за собой расходы, и добавил, что те, кто хочет получить выгоду от этого потока, также должны будут внести свою долю. Иранский посол отметил, что система будет прозрачной.

"И если сегодня есть какое-то желание улучшить ситуацию, необходимо найти решение, чтобы устранить корень проблемы", - заявил он.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил против платного прохождения по Ормузскому проливу. Лидер страны стремится, чтобы он был доступен для всех.

"Мы хотим, чтобы он был открытым, мы хотим, чтобы вход был бесплатным, мы не хотим платы за проезд", - подчеркнул Трамп.