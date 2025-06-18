Иран готовится атаковать базы США в ответ за поддержку Израиля, - NYT

Иран готовится атаковать американские базы на Ближнем Востоке, если США начнут вмешиваться в войну Израиля с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Так, согласно обнародованным разведданным, Иран разместил ракеты и другое вооружение, чтобы поразить американские военные объекты на Ближнем Востоке.

По данным NYT, министр обороны Ирана отметил, что американские базы в регионе находятся "в пределах досягаемости" и могут быть полностью уничтожены в ответ на помощь США Израилю.

Опасения более широкой войны

Сейчас ситуация очень напряженная: существует значительный риск перерастания локального конфликта в широкую войну с участием США и Израиля, с реальными угрозами третьей мировой.

Американские чиновники отмечают, что если США нанесут удар по Фордо, то Иран почти наверняка ответит через свои прокси-силы - хуситов, а также боевиков в Ираке и Сирии. Удар может также спровоцировать минирование Ормузского пролива, что поставит под угрозу движение американских военных кораблей в Персидском заливе.

Войска США в повышенной боевой готовности

Более 40 000 американских военных дислоцированы в ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании. Все базы уже переведены в режим повышенной готовности к атакам.

Американские военные могут обеспечить

воздушное прикрытие для израильских сил;

осуществить самостоятельный удар бомбардировщиками B-2 с ракетами большой проницаемости.

Иран подтверждает намерения атаковать базы США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ответственность за возможную эскалацию несет Израиль и его партнеры. По его словам, Иран не позволит навязать свою волю извне.

Двое иранских чиновников подтвердили, что Тегеран будет атаковать американские объекты - сначала в Ираке, затем по всему региону, в частности в арабских государствах.

Удар по Фордо: риски и последствия

По оценкам США, в случае атаки на Фордо Иран может ускорить работу над ядерным оружием. Некоторые американские чиновники убеждены, что израильская кампания может окончательно убедить Тегеран в необходимости создать ядерный арсенал в качестве сдерживания.

Окно для дипломатии еще не закрыто

Директор программы Ближнего Востока аналитического центра Defense Priorities Розмари Келаник предостерегает от втягивания США в полномасштабную войну:

"Никогда не поздно не начинать войну. Участие США только повысит вероятность того, что Иран создаст ядерное оружие", - заявила она.