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Иран заявил, что готов направить в Украину миссию для расследования поставок дронов РФ

Фото: министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян (instagram.com/Amirabdollahianhossein)
Автор: РБК-Украина

Глава МИД Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан заявил, что его страна готова направить военных экспертов, которые расследуют обвинения в снабжении Ираном дронов-камикадзе России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение IRNA.

По информации издания, об этом глава иранского МИД сообщил на 18-й сессии Генеральной ассамблеи Ассоциации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA). Да, он заявил, что Иран не поставлял в Россию никакого оружия для войны с Украиной, в том числе, и беспилотники.

"В разговоре с господином Боррелем я сказал, что мы готовы отправить группу военных экспертов из Ирана, чтобы совместно с Украиной расследовать обвинения в использовании сделанных Ираном дронов на войне в Украине", - заявил глава МИД Ирана.

Он добавил, что если факты использования Россией иранских беспилотников подтвердятся, то Иран "не останется безразличным".

В то же время украинская разведка сообщает, что мобилизованных россиян начали снабжать бронежилетами и шлемами иранского производства.

Также из Ирана в Крым прибывают новые группы советников по применению беспилотников. Иран эти заявления отрицает.

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Иран