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Іран заявив, що готовий направити в Україну місію для розслідування поставок дронів РФ

Фото: міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян (instagram.com/Amirabdollahianhossein)
Автор: РБК-Україна

Глава МЗС Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан заявив, що його країна готова направити військових експертів, які розслідують звинувачення в постачанні Іраном дронів-камікадзе Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення IRNA.

За інформацією видання, про це глава іранського МЗС повідомив на 18-й сесії Генеральної асамблеї Асоціації інформаційних агентств Азіатсько-Тихоокеанського регіону (OANA). Так, він заявив, що Іран не постачав в Росію ніякої зброї для війни з Україною, в тому числі, і безпілотники.

"У розмові з паном Боррелем я сказав, що ми готові відправити групу військових експертів з Ірану, щоб спільно з Україною розслідувати звинувачення у використанні зроблених Іраном дронів на війні в Україні", - заявив глава МЗС Ірану.

Він додав, що якщо факти використання Росією іранських безпілотників підтвердяться, то Іран "не залишиться байдужим".

В той же час, українська розвідка повідомляє, що мобілізованих росіян почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва.

Також з Ірану до Криму прибувають нові групи "радників" із застосування безпілотників. Іран ці заяви заперечує.

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