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Иран гарантировал готовность сотрудничать с МАГАТЭ "на высоком уровне", - Reuters

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Иран, Суббота 04 марта 2023 20:15
Иран гарантировал готовность сотрудничать с МАГАТЭ "на высоком уровне", - Reuters Фото: Иран заявил о готовности сотрудничать с МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Иран "на высоком уровне" заверил Международное агентство по атомной энергии в своей готовности урегулировать нерешенные проблемы, а также намерено продолжать технические обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает Reuters со ссылкой на совместное обращение Исламской республики и МАГАТЭ, Иран намерен разрешить агентству осуществлять деятельность по проверке и мониторингу. Условия будут согласованы позже.

Отмечено, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приветствовал заверения со стороны Исламской Республики.

Иран и агентство также приступили к техническим обсуждениям, чтобы полностью прояснить вопрос происхождения обогащенных до 83,7% частиц урана на ядерном объекте в Фордо.

Также Иран намерен разрешить МАГАТЭ осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, условия будут согласованы в ходе дальнейших обсуждений. Техническая встреча, посвященная этому вопросу, пройдет в ближайшее время в Тегеране.

Кроме того, Иран готов предоставить доступ к трем ядерным объектам. Стороны договорились взаимодействовать, исходя из "прав и обязанностей" республики и компетенций агентства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Международное агентство по атомной энергии подтвердило обнаружение в Иране обогащенного урана, близкого по концентрации к вооруженному.

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