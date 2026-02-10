Иран допустил разбавление обогащенного урана, но при одном условии: чего ждать США

Переговоры США и Ирана

Дипломаты США и Ирана на прошлой неделе вели переговоры в Омане в попытке возобновить дипломатию после того, как президент США Дональд Трамп направил военный флот в регион на фоне опасений новых военных действий.

Эти переговоры происходят на фоне жесткого подавления антиправительственных протестов в Иране в прошлом месяце, во время которых тысячи людей были убиты - это крупнейшие внутренние беспорядки со времени Исламской революции 1979 года.

Как уже сообщалось, США требовали, чтобы Тегеран отказался от запасов урана, оцененных в прошлом году агентством ООН в более 440 кг, обогащенного до 60% - это недалеко от 90%, из которого можно изготавливать ядерное оружие.

Али Лариджани, близкий советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и секретарь Совета национальной безопасности, отправится в Оман во вторник после прошлонедельных переговоров между США и Ираном.

Во время этой поездки Лариджани встретится с высокопоставленными чиновниками Султаната Омана и обсудит последние региональные и международные события, а также двустороннее сотрудничество на различных уровнях.

Пока не определены дата и место проведения следующего раунда переговоров между Ираном и США.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что новый раунд переговоров может стать "уместной возможностью для справедливого и сбалансированного решения этого вопроса" и что желаемый результат может быть достигнут, если США будут избегать максималистских позиций и уважать свои обязательства.

В Иране продолжают настаивать на отмене санкций и сохранении своего права на обогащение ядерного топлива.

В прошлом году США и Иран провели пять раундов переговоров по ограничению ядерной программы Тегерана, но процесс сошел на нет из-за разногласий по обогащению урана.