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Хуситы повторно атаковали аэропорт Эр-Риарда: есть жертва и десяток пострадавших

06:48 12.10.2026 Пн
3 мин
aimg Юлия Маловичко
Хуситы повторно атаковали аэропорт Эр-Риарда: есть жертва и десяток пострадавших Фото: йеменские хуситы (Getty Images)
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Хуситы нанесли повторный удар по международному аэропорту Эр-Рияда, в результате чего один человек погиб, еще около десятка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении, опубликованном 11 октября, хуситы подчеркнули, что саудовские аэропорты и воздушное пространство страны остаются уязвимыми к ударам. Исключение они сделали для аэропортов Мекки и Медины – двух священных городов ислама.

"Мы призываем всех серьезно отнестись к нашим предупреждениям. Саудовская Аравия несет ответственность за любые неудачные перехваты", - заявили представители группировки.

Новый удар по аэропорту Эр-Рияда

В воскресенье, 11 октября, международный аэропорт Эр-Рияда снова подвергся атаке. По данным саудовских властей, в результате попадания неустановленного снаряда в терминал возник пожар, один человек погиб, еще 11 получили ранения.

Силы коалиции под руководством Саудовской Аравии также сообщили о перехвате крылатой ракеты вблизи международного аэропорта имени короля Халида.

Кроме того, на востоке страны был сбит беспилотник, а баллистическую ракету, запущенную в направлении города Хамис-Мушайт, перехватили силы противовоздушной обороны.

Это произошло на следующий день после смертоносной атаки на аэропорт Эр-Рияда. По данным Reuters, удар 10 октября унес жизни 12 человек и нанес ранения более 300 человек.

Саудовские власти сообщали, что среди погибших были как граждане королевства, так и иностранцы.

Аэропорт временно прекратил работу. Сроки обновления полетов зависели от оценки повреждений и проверки безопасности.

Хуситы заявили об атаках на нефтяную инфраструктуру

Представитель военного крыла хуситов Яхья Сари заявил, что группировка также атаковала международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме и два объекта саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

Саудовские авиационные власти подтвердили удар по аэропорту в Даммаме. Там производили оценку повреждений и проверяли безопасность инфраструктуры.

Очевидец рассказал Reuters, что вечером 11 октября снаряд попал в взлетно-посадочную зону рядом с припаркованными самолетами, после чего вспыхнул пожар.

На фоне атак британское посольство в Саудовской Аравии рекомендовало своим гражданам воздержаться от всех поездок, кроме необходимых, в Джидду, Даммам и другие аэропорты страны, за исключением аэропорта Медины.

Авиационные власти США также призвали американские авиакомпании осторожничать во время полетов в Саудовскую Аравию и над ее территорией.

Саудовская Аравия усиливает операцию в Йемене

Обострение происходит на фоне активизации военных действий Саудовской Аравии против хуситов.

В последние недели королевство усилило авиаудары по группировке и поддержало контрнаступление йеменских правительственных сил после захвата хуситами стратегических территорий вдоль побережья Красного моря.

По утверждению подконтрольного хуситам министерства иностранных дел, в течение 24 часов до 11 октября Саудовская Аравия нанесла 124 авиаудара по Йемену.

Трамп ранее заявил, что Вашингтон рассматривает возможность присоединения к саудовским ударам по хуситам. Между тем, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что обсудил с саудовским коллегой возможность содействия диалогу между Эр-Риядом и Йеменом.

Несмотря на обострение, в столице Саудовской Аравии планировалось провести международную энергетическую конференцию WPC Energy. В то же время власти объявили о переходе школ Эр-Рияда на дистанционное обучение с 11 по 15 октября.

Более подробно об атаке хуситов на аэропорт Эр-Риарда 10 октября читайте в материале РБК-Украина.

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