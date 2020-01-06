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У Ірана ніколи не буде ядерної зброї, - Трамп

Новини » В світі     06.01.2020 - 18:31
У Ірана ніколи не буде ядерної зброї, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Раніше Іран відмовився від основного зобов'язання з ядерного угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що іран ніколи не буде ядерної зброї. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Відповідне повідомлення Трамп написав на наступний день, після того як Іран відмовився від основного зобов'язання з ядерного угоди.

"У Ірану ніколи не буде ядерної зброї" - написав президент США.

Нагадаємо, 5 січня влада Ірану оголосила про відмову від основного зобов'язання з ядерного угоди 2015 року щодо обсягів збагаченого урану. Іран планує і надалі продовжувати співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), але відтепер обсяги збагаченого урану будуть залежати від потреб Тегерана.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами радника Білого дому Келлиан Конвей, Трамп впевнений, що йому вдасться змусити Іран укласти нову ядерну угоду.

На даний момент між США і Іраном спостерігається напруга після вбивства американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані. За словами військового радника керівника Ірану Хосейна Дегана, Тегеран готує військовий відповідь на вбивство Сулеймані.

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