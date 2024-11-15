ua en ru
Пт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Иран строит укрытия под российские Су-35: Defense Express показало спутниковые снимки

Пятница 15 ноября 2024 19:59
UA EN RU
Иран строит укрытия под российские Су-35: Defense Express показало спутниковые снимки Иллюстративное фото: Россия может передать Ирану Су-35С (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран может возводить укрытия для российских истребителей Су-35С. Появились соответствующие спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Издание обратило внимание, что на спутниковом снимке за сентябрь 2024 года можно заметить возведение арочных укрытий на третьей тактической авиабазе в Иране в районе города Хамадан.

Иран строит укрытия под российские Су-35: Defense Express показало спутниковые снимкиФото: укрытия для Су-35 в Иране (defence-ua.com)

По данным Defense Express, размер этих укрытий составляет примерно 25 метров на 30 метров. Такие укрытия слишком большие для самолетов F-4 Phantom, которые там базируются, но подходят для Су-35С.

При этом журналисты обращают внимание на целесообразность таких действий Ирана, поскольку с 2013 года в стране строили подземные укрытия на авиабазе Eagle 44. Ее ввели в эксплуатацию в прошлом году.

Сначала там, вероятно, планировали разместить F-4 Phantom, но через некоторое время на спутниковом снимке авиабазы заметили макет Су-35С. Из этого можно было сделать вывод, что Иран хотел адаптировать Eagle 44 под российские самолеты.

При этом остается неизвестным то, когда именно начнутся поставки Су-35С в Иран.

Стоит заметить, что Су-35 российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он может лететь со скоростью до 2500 километров в час, использует ракеты и оборудован 30-мм пушками.

Иран получит Су-35

Напомним, еще в ноябре прошлого года стало известно, что Иран договорился с Россией о поставках Су-35.

Также, согласно договоренностям между странами, Иран должен получить ударные вертолеты Ми-28 и учебно-тренировочные самолеты Як-130.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Иран Росавиация
NEWS
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу