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Іран будує укриття під російські Су-35: Defense Express показало супутникові знімки

П'ятниця 15 листопада 2024 19:59
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Іран будує укриття під російські Су-35: Defense Express показало супутникові знімки Ілюстративне фото: Росія може передати Ірану Су-35С (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран може зводити укриття для російських винищувачів Су-35С. З'явилися відповідні супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Видання звернуло увагу, що на супутниковому знімку за вересень 2024 року можна побачити зведення арочних укриттів на третій тактичній авіабазі в Ірані в районі міста Хамадан.

Іран будує укриття під російські Су-35: Defense Express показало супутникові знімкиФото: укриття для Су-35 в Ірані (defence-ua.com)

За даними Defense Express, розмір цих укриттів становить приблизно 25 метрів на 30 метрів. Такі укриття надто великі для літаків F-4 Phantom, які там базуються, але підходять для Су-35С.

При цьому журналісти звертають увагу на доцільність таких дій Ірану, оскільки з 2013 року в країні зводили підземні укриття на авіабазі Eagle 44. Її ввели в експлуатацію минулого року.

Спочатку там, ймовірно, планували розмістити F-4 Phantom, але через деякий час на супутниковому знімку авіабази помітили макет Су-35С. З цього можна зробити висновок, що Іран хотів адаптувати Eagle 44 під російські літаки.

При цьому залишається невідомим, коли саме почнуться постачання Су-35С до Ірану.

Варто зауважити, що Су-35 - російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він може летіти зі швидкістю до 2500 кілометрів на годину, використовує ракети та обладнаний 30-мм гарматами.

Іран отримає Су-35

Нагадаємо, ще в листопаді минулого року стало відомо, що Іран домовився з Росією про постачання Су-35.

Також, згідно з домовленостями між країнами, Іран має отримати ударні вертольоти Мі-28 та навчально-тренувальні літаки Як-130.

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