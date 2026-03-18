Иран баллистикой ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре

Иран нанес удар по Катару, в результате чего одна из баллистических ракет попала в промышленный город Рас-Лаффан - ключевой центр производства сжиженного природного газа. На объекте возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Катара.
"Гражданская оборона борется с пожаром в районе Рас-Лаффан после иранского обстрела", - сообщили в ведомстве.
Компания QatarEnergy подтвердила атаку и сообщила о значительных повреждениях.
"Для ликвидации пожаров, возникших в результате аварии, были немедленно привлечены аварийно-спасательные бригады, поскольку нанесен значительный ущерб. Местонахождение всего персонала установлено, и на данный момент о жертвах не сообщается", - говорится в заявлении компании на Х.
Впоследствии в катарском министерстве сообщили, что спасателям удалось взять пожар под контроль.
Рас-Лаффан является ключевым энергетическим центром страны, где расположен один из крупнейших в мире комплексов по сжиженному природному газу.
В то же время, как пишет CNN, Министерство иностранных дел Катара назвало атаку "опасной эскалацией" и "грубым нарушением суверенитета".
Операция США на Ближнем Востоке около трех недель.
12 марта Дональд Трамп заявил, что США "фактически уже победили" в войне против Ирана, однако боевые действия не прекратились. В то же время Израиль заявил о намерении продолжать военную кампанию еще как минимум несколько недель.
На этом фоне Иран усиливает риторику относительно энергетических целей. Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангисири заявил, что Тегеран рассматривает возможность ударов по нефтяной инфраструктуре, связанной с США.