RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Иран атаковал гражданское судно в Ормузском проливе: уже известно о последствиях

02:54 26.06.2026 Пт
2 мин
Коммерческое судно курсировало под флагом Сингапура
aimg Юлия Маловичко
Иллюстративное фото: контенеровоз (Getty Images)

Иран атаковал гражданское судно в Ормузском проливе, которое является одним из ключевых маршрутов мирового морского судоходства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

ЧП произошло у побережья Омана - грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе было поражено "неизвестным снарядом".

В результате удара был поврежден мостик судна, однако никто не пострадал.

Одобренный США маршрут прохождения судов через Ормузский пролив пролегает вдоль побережья Омана, тогда как Иран требует использовать северный маршрут.

"Любой проход по маршрутам вне пределов, определенных PGSA, не будет подпадать под гарантии безопасного прохода и не будет иметь права на страховое покрытие или связанные с ним обязательства", - сообщило после обстрела созданное Тегераном управление по вопросам Ормузского пролива (PGSA),

В управлении подчеркнули, что "ответственность за прохождение несанкционированными маршрутами будут нести владелец, оператор и капитан судна".

Проблемы в Ормузском проливе

Как известно, 20 июня стало известно, что Иран закрыл Ормузский пролив в считанные дни после заключения мирного соглашения с США.

22 июня Соединенные Штаты и Иран договорились о создании специальной "линии связи". Предполагалось, что она позволит обеспечить безопасное движение судов через Ормузский пролив.

При этом 23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "полностью открыт" и 21 июня через него было вывезено больше нефти, чем когда-либо ранее.

Также 24 июня в США заявили - проход по проливу будет бесплатным и ни одна страна в мире не поддержит введение платы за него. Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИранОрмузский проливАтака дронов