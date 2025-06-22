Иран атаковал Израиль в ответ на ночной удар США
Иран запустил в сторону Израиля ракеты утром, 22 июня, в ответ на атаку, совершенную ночью Соединенными Штатами и ЦАХАЛом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Защитные системы работают, чтобы перехватить угрозу", - сообщили израильские военные.
В ЦАХАЛе предупредили население, что после получения оповещения стоит пройти в бомбоубежище и оставаться там до дальнейшего уведомления.
"Покидать защищенное пространство разрешается только после получения четкого указания. Продолжайте следовать инструкциям Службы тыла", - подытожили в ЦАХАЛе.
Примечательно, что ракетная тревога сработала во многих районах Израиля, в том числе, в центре.
Обстрел совершен на фоне угроз со стороны Ирана. Ранее в Тегеране пригрозили "долгосрочными последствиями" из-за атак со стороны Израиля и США.
"В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Оборона не герметична, поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям Службы тыла", - добавили израильские военные.
Удар США по Ирану 22 июня
Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", атаковав ядерные и военные объекты Ирана. Были ликвидированы командиры и ученые-ядерщики.
В ответ Иран начал наносить удары по Израилю. В связи с обстрелами некоторые страны призвали своих граждан эвакуироваться из Израиля и Ирана.
В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Форзо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры относительно новой ядерной сделки.
Из-за этого Израиль закрыл свое воздушное пространство в целях безопасности.
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