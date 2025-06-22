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Иран атаковал Израиль в ответ на ночной удар США

Воскресенье 22 июня 2025 07:44
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Иран атаковал Израиль в ответ на ночной удар США Фото: Иран запустил ракеты по Израилю
Автор: РБК-Украина

Иран запустил в сторону Израиля ракеты утром, 22 июня, в ответ на атаку, совершенную ночью Соединенными Штатами и ЦАХАЛом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Защитные системы работают, чтобы перехватить угрозу", - сообщили израильские военные.

В ЦАХАЛе предупредили население, что после получения оповещения стоит пройти в бомбоубежище и оставаться там до дальнейшего уведомления.

"Покидать защищенное пространство разрешается только после получения четкого указания. Продолжайте следовать инструкциям Службы тыла", - подытожили в ЦАХАЛе.

Примечательно, что ракетная тревога сработала во многих районах Израиля, в том числе, в центре.

Обстрел совершен на фоне угроз со стороны Ирана. Ранее в Тегеране пригрозили "долгосрочными последствиями" из-за атак со стороны Израиля и США.

"В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Оборона не герметична, поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям Службы тыла", - добавили израильские военные.

Иран атаковал Израиль в ответ на ночной удар США

Удар США по Ирану 22 июня

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", атаковав ядерные и военные объекты Ирана. Были ликвидированы командиры и ученые-ядерщики.

В ответ Иран начал наносить удары по Израилю. В связи с обстрелами некоторые страны призвали своих граждан эвакуироваться из Израиля и Ирана.

В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана в Форзо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры относительно новой ядерной сделки.

Из-за этого Израиль закрыл свое воздушное пространство в целях безопасности.

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