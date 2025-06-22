Иран атаковал Израиль в ответ на ночной удар США

Иран запустил в сторону Израиля ракеты утром, 22 июня, в ответ на атаку, совершенную ночью Соединенными Штатами и ЦАХАЛом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Защитные системы работают, чтобы перехватить угрозу", - сообщили израильские военные.

В ЦАХАЛе предупредили население, что после получения оповещения стоит пройти в бомбоубежище и оставаться там до дальнейшего уведомления.

"Покидать защищенное пространство разрешается только после получения четкого указания. Продолжайте следовать инструкциям Службы тыла", - подытожили в ЦАХАЛе.

Примечательно, что ракетная тревога сработала во многих районах Израиля, в том числе, в центре.

Обстрел совершен на фоне угроз со стороны Ирана. Ранее в Тегеране пригрозили "долгосрочными последствиями" из-за атак со стороны Израиля и США.

"В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Оборона не герметична, поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям Службы тыла", - добавили израильские военные.