Иран атаковал Израиль ракетами: ПВО работает на перехват

Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Системы противовоздушной обороны уже работают над перехватом целей, а граждан призывают немедленно пройти в укрытие
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным военных, зафиксированы пуски ракет со стороны Ирана. Сейчас оборонные системы страны задействованы для отражения угрозы и перехвата воздушных целей.
Командование тыла разослало срочные предупреждения непосредственно на мобильные телефоны жителей релевантных районов. Граждан просят действовать ответственно и строго придерживаться инструкций, поскольку это спасает жизни.
Военные отмечают, что после получения сигнала тревоги необходимо немедленно войти в защищенное помещение.
"Оставаться в укрытиях нужно до дальнейшего сообщения. Покидать защищенное пространство разрешено только после получения соответствующих указаний от Командования тыла", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Позже в ЦАХАЛ заявили, что в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль.
В настоящее время Воздушные силы Израиля осуществляют операции по перехвату и поражению угроз, где это необходимо для устранения опасности.
Напомним, ранее сегодня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о начале превентивной операции против Ирана для устранения угроз безопасности страны. После этого по всему Израилю было введено чрезвычайное положение.
Позже СМИ со ссылкой на американского чиновника сообщали, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.
Через некоторое время эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что решение о начале операции обусловлено необходимостью ликвидировать "неизбежные угрозы" со стороны Ирана.