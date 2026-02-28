Иран атаковал Израиль ракетами: ПВО работает на перехват

Работа ПВО и меры безопасности

По данным военных, зафиксированы пуски ракет со стороны Ирана. Сейчас оборонные системы страны задействованы для отражения угрозы и перехвата воздушных целей.

Командование тыла разослало срочные предупреждения непосредственно на мобильные телефоны жителей релевантных районов. Граждан просят действовать ответственно и строго придерживаться инструкций, поскольку это спасает жизни.

Инструкции для населения

Военные отмечают, что после получения сигнала тревоги необходимо немедленно войти в защищенное помещение.

"Оставаться в укрытиях нужно до дальнейшего сообщения. Покидать защищенное пространство разрешено только после получения соответствующих указаний от Командования тыла", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Позже в ЦАХАЛ заявили, что в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль.

В настоящее время Воздушные силы Израиля осуществляют операции по перехвату и поражению угроз, где это необходимо для устранения опасности.