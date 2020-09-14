В Іраку захопили ватажка ІДІЛ

В Іраку спецпризначенці затримали ватажка терористичного угрупування "Ісламська держава". Також був ліквідований один з головних фінансистів терористів.

Про це повідомляє As Sumaria.

Як повідомляється, операція контртерористичного управління Іраку проводилася на заході від Багдада.

"Під час операції було знищено терориста, який був головним фінансистом таборів ІД в цьому регіоні, а також заарештований важливий ватажок терористичних банд", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що всі задіяні в рейді сили повернулися на свої бази "без пригод".

Нагадаємо, у Туреччині правоохоронці затримали одного з ватажків терористичного угрупування "Ісламська держава".

Також раніше РБК-Україна писало, члена терористичної організації "Ісламська держава" затримали в Житомирі.

Крім того, Україна екстрадувала в Грузію одного з ключових керівників терористичного угруповання "Ісламська держава"