В Іраку від вибуху постраждали співробітники ВООЗ

В Іраку двоє співробітників Всесвітньої організації охорони здоров’я отримали травми унаслідок наїзду на придорожній вибуховий пристрій. Інцидент стався поблизу міста Бартелла, що в 30 км на схід від столиці провінції міста Мосул.

Про це повідомляє Xinhua.

Керівник департаменту зв’язків із громадськістю поліції іракської провінції Ніневех Мазіна аль-Ахмаді заявив, що чоловік та жінка з Іраку, які є співробітниками ВОЗ, постраждали від вибуху закладеної бойовиками ІДІЛ.

Зазначається, що ВООЗ надає допомогу закладам охорони здоров’я Ніневеха, які суттєво постраждали під час боїв із бойовиками-екстремістами, а також медичну підтримку сотням тисяч вимушено переміщених людей.

Нагадаємо, в Іраку поряд з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованій в центрі Багдада, сталися два вибухи.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Іраку на території міжнародного аеропорту столиці Багдада впала ракета типу "Катюша", удар був нанесений по частині, де були розташовані військовослужбовці США.