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В Іраку під час протестів загинули понад два десятки осіб

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 08:35
В Іраку під час протестів загинули понад два десятки осіб
Ілюстративне фото (twitter.com)

Майже 1500 осіб отримали поранення

У результаті зіткнень під час антиурядових протестів в Іраку загинули щонайменше 25 людей та майже півтори тисячі були поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомили в незалежній Високій комісії з прав людини, станом на 3 жовтня в ході акцій протесту загинули вже 25 людей, серед загиблих 23 протестувальників та 2 правоохоронців. Ще 1484 людини отримали поранення під час сутичок між протестувальниками та поліцією.

Зазначається, що іракський прем'єр-міністр Адель Абд аль-Махді у своїй промові, зранку 4 жовтня, визнав вимоги демонстрантів законними.

"Ваші вимоги щодо реформ та боротьби з корупцією дійшли до нас. Вимоги щодо боротьби з корупцією і думки про майбутнє молоді - це законні вимоги, і ми відповідатимемо на всі законні вимоги", - запевнив він.

Нагадаємо, що акції протесту в Іраку почалися 1 жовтня у Багдаді. Люди виходили на вулиці, щоб висловити невдоволення корупцією в державі, безробіттям та поганими громадськими послугами.

Також РБК-Україна писало, що в результаті зіткнень між силовиками та протестувальниками в Іраку загинули 18 осіб. Серед загиблих був один правоохоронець. Ще понад 200 людей були поранені. Незважаючи на жертви, в деяких частинах столиці Іраку продовжувалися акції протесту.

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