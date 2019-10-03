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В Іраку зросла кількість жертв під час протестів

Новини » В світі    03.10.2019 - 12:07
В Іраку зросла кількість жертв під час протестів
Ілюстративне фото (twitter.com)

Кількість загиблих в результаті зіткнень зросла до 18 осіб

В Іраку в результаті зіткнень між поліцією та учасниками антиурядових акцій протесту збільшилася кількість жертв до 18 загиблих. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в ніч на 3 жовтня в результаті зіткнень загинули 12 людей в містах Насирія і Амар. З них 11 учасників протестів і один правоохоронець. До цього загинули ще 6 чоловік і більше 200 було поранено.

З-за зіткнень в центральній частині Багдада в четвер було ухвалено рішення про введення комендантської години. Незважаючи на це, в деяких частинах столиці Іраку тривають акції протесту.

Акції протесту почалися 1 жовтня в Багдаді, де люди висловили невдоволення корупцією в державі, безробіттям і поганими громадськими послугами, зокрема відключенням електроенергії і браком води. Протести є найбільшими з часів правління уряду Абдул Махді, який прийшов до влади у вересні 2018 року.

Нагадаємо, у вересні в Іраку під час релігійного заходу в місті Кербела загинули понад 30 людей, ще 100 отримали поранення.

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