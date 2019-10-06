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В Іраку відправили у відставку губернатора Багдаду

Новини » Політика    06.10.2019 - 15:14
В Іраку відправили у відставку губернатора Багдаду
Фото: протести в Іраку (twitter.com)

Губернатор був звільнений на фоні акцій протесту в країні

В Іраку у неділю, 6 жотвня, на фоні антиурядових акцій протесту відправили у відставку губернатора Багдаду Фаляха аль-Джазаірі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Hadath.

Як повідомляється, для врегулювання ситуації в столиці місцеві депутати одноголосно проголосували за відставку губернатора Багдаду.

Зазначається, що впродовж 5 днів місцева влада прийматиме заявки від кандидатів на посаду губернатора іракської столиці.

Нагадаємо, раніше представник ООН в Іраку закликала протестувальників та владу утриматися від насильства під час акцій протесту в Багдаді та інших містах країни. В ООН висловили занепокоєння великою кількістю загиблих та постраждалих в ході акцій протесту.

Також РБК-Україна писало, що в Іраку в ході протестів загинули майже 100 осіб. Серед загиблих як правоохоронці, так і демонстранти. Крім того, в зіткненнях постраждали майже 4 тис. осіб. Правозахисники заявляли, що силовики арештовують постраждалих протестувальників у лікарнях.

Крім того, під час антиурядових протестів в Іраку поліцейські снайпери з дахів будинків відкрили вогонь по протестувальниках. На вулицях Багдаду силовики переслідували окремих демонстрантів, застосовуючи вогнепальну зброю.

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