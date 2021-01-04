В Іраку тисячі людей вийшли вшанувати пам’ять генерала Сулеймані

Тисячі людей зібрались у центрі Багдада, Ірак, щоб вшанувати першу річницю від смерті іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили США шляхом ракетного обстрілу в місцевому аеропорту.

Про це пише Голос Америки.

Демонстранти тримали портрети Сулеймані, а також командира шиїтського ополчення Абу-Махді аль-Мухандіса аль-Мухандіса. Лунали вимоги вивести американські війська з Іраку.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф звернувся до президента США Дональда Трампа і закликав його не потрапити в "пастку" Ізраїлю. Мова йде про передбачуваний план Ізраїлю спровокувати війну з допомогою атак на американські сили в Іраку.

Раніше повідомлялося, що Іран підвищила рівень боєготовності частини військово-морських сил у Перській затоці.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня минулого року Трамп розповів подробиці вбивства іранського генерала Кассема Сулеймані. За словами Трампа, Сулеймані "говорив погані речі" про США, і саме це призвело до вирішення американського президента віддати наказ його вбити.