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Іран підвищив боєготовність у Перській затоці, - CNN

Перська затока, Субота 02 січня 2021 08:18
Іран підвищив боєготовність у Перській затоці, - CNN
Фото: флаг Ірану (freepik)
Автор: Юлія Струк

Іран підвищив рівень боєготовності частини військово-морських сил у Перській затоці. Це було зафіксовано за останні 48 годин.

Про це повідомило джерело CNN, знайоме з даними американської розвідки.

Раніше на цьому тижні ще одне джерело телеканалу підкреслювало, що держава перекидає балістичні ракети малої дальності в Ірак.

Відзначається, що військова активність Тегерана посилюється напередодні річниці загибелі генерал-майора Касема Сулеймані.

Його вбили в результаті американського ракетного обстрілу в Багдаді в січні 2020 року.

Нагадаємо, в кінці червня 2020-го Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель іранського генерала, командувача Корпусом варти ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані. Саме глава США розпорядився завдати авіаудар, який став для Сулеймані фатальним.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня минулого року Трамп розповів подробиці вбивства іранського генерала Кассема Сулеймані. За словами Трампа, Сулеймані "говорив погані речі" про США, і саме це призвело до вирішення американського президента віддати наказ його вбити.

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