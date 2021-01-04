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В Ираке тысячи людей вышли почтить память генерала Сулеймани

Автор: Даша Харченко

Тысячи людей собрались в центре Багдада, Ирак, чтобы почтить первую годовщину смерти иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили США путем ракетного обстрела в местном аэропорту.

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Об этом пишет Голос Америки.

Демонстранты держали портреты Сулеймани, а также командира шиитского ополчения Абу-Махди аль-Мухандиса аль-Мухандиса. Звучали требования вывести американские войска из Ирака.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к президенту США Дональду Трампу и призвал его не попасть в "ловушку" Израиля. Речь идет о предполагаемом плане Израиля спровоцировать войну с помощью атак на американские силы в Ираке.

Ранее сообщалось, что Иран повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе.

Как писало РБК-Украина, в конце января прошлого года Трамп рассказал подробности убийства иранского генерала Кассема Сулеймани. По словам Трампа, Сулеймани "говорил плохие вещи" про США, и именно это привело к решению американского президента отдать приказ его убить.

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