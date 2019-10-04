В Іраку снайпери відкрили вогонь по протестувальниках

Кількість жертв досягла 60 осіб
Під час антиурядових протестів в Іраку поліцейські снайпери з дахів будинків відкрили вогонь по протестувальникам, довівши кількість жертв до 60 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
асильство в Іраку є найбільшим з тих пір, як країна придушила заколот з боку "Ісламської держави" два роки тому.
Демонстранти зібралися, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіттю і поганим суспільним послугам, зокрема відключення електроенергії і брак води.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Еквадорі через протести ввели надзвичайний стан. Поліція затримала 275 учасників акцій протестів.