В Іраку снайпери відкрили вогонь по протестувальниках

Під час антиурядових протестів в Іраку поліцейські снайпери з дахів будинків відкрили вогонь по протестувальникам, довівши кількість жертв до 60 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

асильство в Іраку є найбільшим з тих пір, як країна придушила заколот з боку "Ісламської держави" два роки тому.

Демонстранти зібралися, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіттю і поганим суспільним послугам, зокрема відключення електроенергії і брак води.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Еквадорі через протести ввели надзвичайний стан. Поліція затримала 275 учасників акцій протестів.