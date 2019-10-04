В Ираке снайперы открыли огонь по протестующим

Во время антиправительственных протестов в Ираке полицейские снайперы с крыш домов открыли огонь по протестующим, доведя количество жертв до 60 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

асилие в Ираке является крупнейшим с тех пор, как страна подавила мятеж со стороны "Исламского государства" два года назад.

Демонстранты собрались, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработицы и плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Эквадоре из-за протестов ввели чрезвычайное положение. Полиция задержала 275 участников акций протестов.