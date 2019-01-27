В Іраку в результаті двох терактів загинули 4 людини

Ілюстративне фото (hispantv.com)

Ще 11 правоохоронців отримали поранення

В Іраку в результаті детонування двох вибухових пристроїв загинули 4 правоохоронці, ще 11 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, перший пристрій вибухнув поруч з автобусом поліцейського конвою, який прямував до міста Ширкат, в результаті чого загинули двоє правоохоронців та 8 були поранені.

Інша бомба детонувала поруч з групою офіцерів поліції, яка прямувала до місця першого вибуху. Жертвами другого вибуху стали 2 правоохоронця, ще 3 отримали поранення.

Наразі жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибухи.

Нагадаємо, в результаті двох вибухів на території католицької церкви на острові Холо на півдні Філіппін, загинули щонайменше 27 осіб, ще 77 отримали поранення. Серед жертв вибухів 20 цивільних та 7 правоохоронців.

Раніше, в китайському місті Чанчунь 25 січня прогриміли кілька вибухів на 30 поверсі торгового центру. В результаті вибухів одна людина загинула та ще одна постраждала.

Крім того, 17 січня в результаті вибуху біля будівлі поліцейської академії у столиці Колумбії Боготі загинула 21 людина, 68 отримали поранення. Теракт був скоєний шляхом підриву автомобіля, в якому було 80 кг вибухових речовин.