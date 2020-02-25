В Іраку підтвердили нові випадки коронавіруса

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Інфікувалися 4 людини, раніше відвідували Іран

В іракській провінції Кіркук зафіксовано 4 нових випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я і навколишнього середовища Іраку в Facebook.

Всі випадки були діагностовані в провінції Кіркук у іракській сім'ї, яка раніше відвідувала Іран, де щонайменше 60 осіб захворіли коронавірусом. Повідомляється, що сім'я зараз перебуває на карантині.

بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة تؤكد وزارة الصحة والبيئة العراقية تشخيص 4 حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة... Опубліковано ‎وزارة الصحة العراقية‎ Вівторок, 25 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше в Іраку повідомили про перші випадки коронавірусу в країні. Хворий також відвідував Іран.

Станом на вечір 24 лютого, коронавірусом в Ірані заразилися понад 60 осіб. Ще як мінімум 10 громадян загинули. Більшість випадків зараження сталися в місті Кум в 120 кілометрах від Тегерана.

Відзначимо, що раніше повідомлялося про 50 жертв коронавірусу в Ірані. Однак ці дані були спростовані представником іранського міністерства охорони здоров'я.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірус виявили у Кувейті, Бахрейні та Афганістані. Зокрема, Кувейт повідомив про три випадки зараження, Бахрейн - про один.