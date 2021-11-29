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Ірак завтра виконає останній рейс з евакуації мігрантів з Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Іраку 30 листопада виконає останній рейс з вивезення мігрантів з Білорусі. Всього з Мінська було вивезено понад 1,8 тисячі іракців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал SHAFAQ News.

"Понад 1,8 тисячі Іракських громадян, які застрягли на польсько-білоруському кордоні, були евакуйовані Iraqi Airways", - цитує видання прессекретаря Міністерства у справах міграції та переміщених осіб Іраку Алі Аббаса Джаханкера.

За його словами, завтра, у вівторок, відбудеться останній рейс для евакуації іракців, що застрягли на кордоні Польщі та Білорусі, і охочих добровільно повернутися на батьківщину. Він також зазначив, що вивезення мігрантів з Білорусі проводиться коштом іракського уряду.

"Загальна кількість іракців, які бажають повернутися, становить понад 3 тисячі осіб, більшість з яких приїхали з Курдистану", - уточнив представник міністерства.

Нагадавши, у Польщі в ніч на 29 листопада на кордоні затримали понад 30 мігрантів.

Зазначимо, 26 листопада два рейси доставили кілька сотень громадян Іраку з Білорусі на батьківщину.

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ІракБілорусьМіграційна криза