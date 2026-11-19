На волне релиза Grand Theft Auto VI рынок люксовой кастомизации пополнился лимитированными смартфонами на основе актуальных флагманов Apple и Samsung.

Компания Caviar выпустила неофициальную коллекцию Most Wanted, состоящую из четырех моделей смартфонов, каждая из которых будет выпущена тиражом всего 19 экземпляров. Свою версию складного iPhone Duo в стиле GTA VI Edition также представил украинский бренд LISCHYNA.

Лимитированная коллекция Most Wanted от Caviar

Most Wanted объединяет четыре варианта смартфонов, оформление которых отсылает в атмосферу Майами и механик Grand Theft Auto VI, хотя официальной лицензии производитель не заявляет.

iPhone 18 Pro Max (скриншот: Caviar)

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max представлены в двух вариантах - розовом Neon Vice и черно-золотом Gangster с рельефным изображением пистолета Beretta 92FS и пальмовыми листьями.

iPhone Duo Pink Alligator (скриншот: Caviar)

iPhone Duo Pink Alligator получил титановый корпус, розовую кожу крокодила и плашку с шестью звездами розыска.

Samsung Galaxy Fold8 Ultra Ocean Drive получил титановую рамку и практически полностью позолоченную 24-каратным золотом заднюю панель с шестью звездами.

Стилизованный Samsung Galaxy Fold8 Ultra (скриншот: Caviar)

Стоимость моделей коллекции колеблется от 11 130 до 15 630 долларов в зависимости от версии и объема памяти, а каждый дизайн выпущен ограниченным тиражом - всего 19 экземпляров.

Из-за металлических и рельефных элементов на задней панели такие устройства теряют поддержку беспроводной зарядки и MagSafe.

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iPhone Duo GTA VI Edition от украинского бренда LISCHYNA

Свою версию складывающегося iPhone Duo в стилистике Grand Theft Auto VI представил и украинский бренд LISCHYNA. Вместо плоской графики разработчики создали объемную композицию на задней панели из черного карбона.

Стилизованный iPhone Duo от украинского бренда LISCHYNA (скриншот: LISCHYNA)

Оформление содержит золотые рельефы главных героев культовой игры, элементы городского окружения (в том числе здания, пальмы и вертолет), декоративные камни и цветную ювелирную эмаль на логотипе GTA VI.

Примерная стоимость модели стартует от 11 000 долларов, а клиентам также доступен интерактивный конфигуратор для индивидуального подбора материалов и отделки.