Организаторы престижной игровой премии The Game Awards 2026 объявили номинантов этого года. Главной сенсацией стала игра Grand Theft Auto VI от студии Rockstar, получившей сразу восемь номинаций, включая главную категорию "Игра года".

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Game Awards .

Феномен GTA 6 и правила отбора

Попадание Grand Theft Auto VI в список претендентов за два дня до выхода вызвало активные дискуссии среди игроков по поводу того, насколько тщательно жюри смогло оценить проект.

Однако формально никаких нарушений нет: по правилам премии к участию допускаются игры, поступающие в продажу не позднее 20 ноября 2026 года. Таким образом, блокбастер Rockstar успел квалифицироваться.

Победителей определяет жюри из более 100 профильных медиа и инфлюэнсеров (90 процентов от веса голоса), а также сами геймеры через открытое голосование (10 процентов). Издатели имеют право заранее предоставлять печати копии для осмотра.

По данным инсайдеров, журналисты получили доступ в GTA 6 еще в конце октября, а публикация первых рецензий ожидается уже сегодня, 18 ноября.

Кроме того, номинация в категории "Лучшая актерская игра" официально подтвердила, что роль главной героини Люсии исполнила актриса Манни Л. Перес.

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Главные конкуренты и номинанты в основных категориях

Вслед за GTA 6 по количеству номинаций идут проекты Control Resonant и Resident Evil Requiem - оба получили по 6 упоминаний.

Среди издателей по общему количеству номинаций лидирует Nintendo, игры которой представлены в 12 категориях.

Игра года (Game of the Year):

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Лучшая игровая режиссура (Best Game Direction):

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Pragmata

Resident Evil Requiem

Лучший нарратив (Best Narrative):

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

The Blood of Dawnwalker

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Лучшее художественное направление (Best Art Direction):

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Mouse: PI for Hire

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Лучший саундтрек и музыка (Best Score and Music):

Ace Combat 8: Wings of Theve

Grand Theft Auto VI

Mixtape

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Лучший аудиодизайн (Best Audio Design):

Ace Combat 8: Wings of Theve

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

Star Wars: Galactic Racer

Лучшая актерская игра (Best Performance):

Анджела Сант'Альбано - Resident Evil Requiem

Лиам Макинтайр - Marvel's Wolverine

Манни Л. Перес - Grand Theft Auto VI

Патрик Гибсон - 007 First Light

Рахул Коли - Saros

Наиболее ожидаемая игра (Most Anticipated Game) :

Fable

Final Fantasy VII Revelation

God of War Laufey

Resident Evil Veronica

The Witcher 4

Лучшая адаптация (Best Adaptation):

Cyberpunk: Edgerunners 2

Fallout - Season 2

Mortal Kombat II

Resident Evil

The Super Mario Galaxy Movie

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Когда состоится церемония награждения?

Церемония вручения наград The Game Awards 2026 пройдет 10 декабря в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

Отдать свой голос за любимые проекты фанаты могут на официальном сайте премии до вечера 9 декабря.

Примечательно, что, несмотря на восемь номинаций, GTA 6 не смогла побить прошлогодний рекорд игры Clair Obscur: Expedition 33, которая на церемонии 2025 года собрала 13 номинаций в 11 категориях и забрала девять статуэток.