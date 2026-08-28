iPhone 17 Pro сбросили с стратосферы: смартфон вошел в Книгу рекордов

Стало известно, что 24 июня 2026 года RHINOSHIELD и Sent Into Space запустили стратостат с ракетного полигона Esrange Space Center в Швеции - закрытой территории площадью более 5000 кв. км.

Оснащенный только защитным чехлом AirX, iPhone 17 Pro поднялся на высоту 30 607 метров. Это более трех раз выше крейсерской высоты пассажирских авиалайнеров и почти в четыре раза выше высоты вершины Эвереста.

Согласно жестким требованиям Книги рекордов Гиннеса, использование парашютов, термоизоляции или дополнительных амортизационных контейнеров строго запрещалось: чехол должен был первым удариться о поверхность земли.

От воздушных подушек до космических испытаний

Модель AirX разрабатывалась более года в лабораториях компании. Вдохновением для инженеров стали автомобильные подушки безопасности и амортизационные вставки в спортивной обуви.

Главная фишка серии - использование мономатериала (однородной составляющей), что делает чехол на 100 процентов пригодным для вторичной переработки после использования.

Перед отправкой в Швецию устройство прошло серию тестирований.

Лабораторные морозы: чехол испытывали при минусовых температурах для имитации условий стратосферы (до -60 °C).

Барокамеры: технологию проверяли на устойчивость к резкому падению атмосферного давления.

Drop-тесты: в то время как стандартные тесты проводились с 1,2м, серию AirX сбрасывали с 6-го этажа офиса (около 23м). Стратосферный запуск превысил эту высоту более чем в 1000 раз.

Официальный вердикт

Падение продолжалось около 25 минут. Из-за строгих ограничений на вес вертолета на поиски отправились только четыре человека: два инженера Sent Into Space с трекерами и два видеооператора.

Хотя трекер сузил радиус поиска до 2 км, из-за сложного рельефа команда потратила более 5 часов на поиски смартфона в безлюдной местности.

Устройство нашли без признаков внешнего повреждения . Представительница Книги рекордов Гиннеса Джульетт Доусон подтвердила, что iPhone 17 Pro сохранил всю функциональность: экран реагировал на касания, камеры работали, а с устройства удалось совершить звонок.

Разработчики отмечают, что этим рекордом стремились разрушить миф, будто экологические изделия являются хрупкими, показав преимущество концепции замкнутого цикла производства.