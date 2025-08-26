RU

Экономика Авто Tech

iPhone 17 Pro получит уникальную функцию аккумулятора, которой не было у других моделей

Apple готовит iPhone 17 Pro с рекордной автономностью (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

До презентации новых iPhone остаются считанные недели, и уже известно, что линейка iPhone 17 Pro будет конкурировать за внимание покупателей с абсолютно новым ультратонким iPhone 17 Air. Однако свежие слухи указывают на то, что именно Pro-версии могут получить уникальное преимущество - функцию обратной беспроводной зарядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Что известно

По данным инсайдера Fixed Focus Digital, Apple тестировала iPhone 17 Pro с возможностью заряжать другие устройства - например, AirPods, Apple Watch или даже другой iPhone - прямо от смартфона.

Если информация подтвердится, это станет одним из главных отличий Pro-линейки от более доступного, но компромиссного iPhone 17 Air, в котором ради тонкости пришлось пожертвовать аккумулятором и камерами.

Аккумулятор всегда был одной из ключевых характеристик iPhone, и, по прогнозам, iPhone 17 Pro и Pro Max будут значительно превосходить Air по автономности. Но теперь их преимущество может заключаться не только в емкости батареи, но и в новых функциях.

Отметим, что слухи об обратной беспроводной зарядке в iPhone ходят уже несколько лет. Последний раз об этом сообщалось в феврале, когда другой источник, Instant Digital, также утверждал, что Apple тестирует данную возможность.

На этот раз вероятность ее появления выше: Apple ищет способы четко разграничить Pro-модели и более дешевый, но потенциально популярный iPhone 17 Air.

Дополнительный намёк на внедрение технологии нашли в новых рендерах - логотип Apple на задней панели iPhone 17 расположен ниже обычного. Эксперты считают, что это может быть связано именно с поддержкой обратной зарядки.

