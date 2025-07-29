iPhone 17 Pro будет нацелен на определенную категорию пользователей: детали

В последние годы Apple постепенно меняет подход к линейке продуктов с приставкой Pro. Судя по утечкам, iPhone 17 Pro и Pro Max продолжат это направление, став еще более "профессиональными", чем прежде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Еще недавно приставка Pro у Apple означала, скорее, "улучшенный" или "премиальный" вариант - но не обязательно предназначенный для специалистов. MacBook Pro, например, долгое время практически не отличался от MacBook Air по мощности и цене. Сегодня же базовая версия Pro-модели стоит от 1599 долларов, тогда как Air - от 999, а то и 799 долларов.
Mac Studio сделал настольный Mac Pro еще более нишевым и ориентированным на специфические задачи. Аналогичная трансформация произошла и с iPad Pro - его версия на чипе M4 получила существенные обновления, но и значительное повышение цены.
Для большинства пользователей, которым нужен качественный планшет, iPad Air на M3 сегодня выглядит более сбалансированным выбором.
Эта тенденция начала проникать и в линейку iPhone.
Прошлогодняя базовая модель iPhone впервые предложила ключевые функции, которые раньше были доступны только в Pro-версиях. Отсутствие ProMotion стало едва ли не единственным заметным отличием. При этом функции вроде видеосъемки 4K120 fps и улучшенной обработки ProRAW в iPhone 16 Pro явно были ориентированы не на всех.
Согласно последним слухам, iPhone 17 Pro сделает еще один шаг в сторону "профессионалов". Среди ожидаемых функций:
Все эти улучшения выглядят весомо, но вряд ли они ориентированы на "бытового" пользователя. Интересно, что при этом новая модель iPhone 17 Air, согласно слухам, также получит часть "Pro"-возможностей: чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, а также сверхтонкий и обновленный дизайн.
На этом фоне iPhone 17 Pro может оказаться привлекательным решением для создателей контента, блогеров, тех, кто активно использует смартфон в течение всего дня. Но для тех, кто ограничивается фото, браузером, приложениями и навигацией, Air может оказаться более подходящим вариантом.
Это не упрек в сторону Pro-линейки. Скорее, это сигнал того, что базовые модели iPhone сегодня стали настолько мощными и функциональными, что действительно могут удовлетворить запросы большинства пользователей.
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