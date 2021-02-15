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Нові iPhone можуть отримати функцію Always On Display

Новость на русском → Понеділок 15 лютого 2021 12:56
Нові iPhone можуть отримати функцію Always On Display Фото: скріншот презентації (apple.com)
Автор: РБК-Україна

Наступне покоління смартфонів iPhone можуть отримати підтримку функції Always On Display. Ця технологія зазвичай використовується для постійного відображення часу, дати та іншої інформації на екрані гаджета з мінімальним споживанням заряду.

Про це пише профільний портал engadget.com.

Зазначимо, функція Always On Display характерна для багатьох смартфонів з OLED-екранами. При відображенні базової інформації витрачається мало енергії, оскільки підсвічуються тільки ті пікселі, які задіяні. На сьогодні з продуктів Apple технологію підтримуються тільки розумний годинник.

У той же час поки невідомо, як буде називатися наступне покоління - iPhone 12s або iPhone 13. Крім того, інсайдери відзначають, що нові смартфони підтримуватимуть Wi-Fi 6E з ще більш швидкісним підключенням до інтернету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple випустить iPhone 13 з підекранним сканером відбитків пальців. Ця функція стане альтернативою біометричному методу розблокування Face ID, датчик якого знаходиться в так званій "чолці".

Також повідомлялося, що Apple перенесла випуск нового покоління смартфонів iPhone 13 на 2022 рік. У 2021 році компанія випустить смартфони серії iPhone 12s.

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