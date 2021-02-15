Нові iPhone можуть отримати функцію Always On Display
Наступне покоління смартфонів iPhone можуть отримати підтримку функції Always On Display. Ця технологія зазвичай використовується для постійного відображення часу, дати та іншої інформації на екрані гаджета з мінімальним споживанням заряду.
Про це пише профільний портал engadget.com.
Зазначимо, функція Always On Display характерна для багатьох смартфонів з OLED-екранами. При відображенні базової інформації витрачається мало енергії, оскільки підсвічуються тільки ті пікселі, які задіяні. На сьогодні з продуктів Apple технологію підтримуються тільки розумний годинник.
У той же час поки невідомо, як буде називатися наступне покоління - iPhone 12s або iPhone 13. Крім того, інсайдери відзначають, що нові смартфони підтримуватимуть Wi-Fi 6E з ще більш швидкісним підключенням до інтернету.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple випустить iPhone 13 з підекранним сканером відбитків пальців. Ця функція стане альтернативою біометричному методу розблокування Face ID, датчик якого знаходиться в так званій "чолці".
Також повідомлялося, що Apple перенесла випуск нового покоління смартфонів iPhone 13 на 2022 рік. У 2021 році компанія випустить смартфони серії iPhone 12s.