Apple випустила термінове оновлення для iPhone

Компанія попереджає, що оновлення необхідно для виправлення серйозних проблем, пов'язаних з безпекою. Його установка повинна бути проведена до того, як зловмисники дізнаються подробиці оновлення.

Наголошується, що уразливість CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движку браузера Safari, може призвести до виконання довільного коду. Apple поки не наводить ніяких додаткових відомостей.

"Ця уразливість дозволяє зловмисникам створювати контент, який при обробці на пристрої зможе запускати на ньому свій код", - уточнив фахівець з кібербезпеки Деніел Кард.

Він також додав, що для цього потрібна взаємодія з користувачем. Це означає, що власнику iPhone доведеться щось завантажити на нього. При цьому зловмисники самі можуть розсилати електронні листи або текстові повідомлення, щоб змусити користувача встановити шкідливий контент.