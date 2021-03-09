Apple випустила термінове оновлення для iPhone
Американська компанія Apple випустила термінове оновлення iOS 14.4.1. Всі користувачі iPhone повинні негайно його встановити.
Про це повідомляє Forbes.
Компанія попереджає, що оновлення необхідно для виправлення серйозних проблем, пов'язаних з безпекою. Його установка повинна бути проведена до того, як зловмисники дізнаються подробиці оновлення.
Наголошується, що уразливість CVE-2021-1844 в Apple WebKit, движку браузера Safari, може призвести до виконання довільного коду. Apple поки не наводить ніяких додаткових відомостей.
"Ця уразливість дозволяє зловмисникам створювати контент, який при обробці на пристрої зможе запускати на ньому свій код", - уточнив фахівець з кібербезпеки Деніел Кард.
Він також додав, що для цього потрібна взаємодія з користувачем. Це означає, що власнику iPhone доведеться щось завантажити на нього. При цьому зловмисники самі можуть розсилати електронні листи або текстові повідомлення, щоб змусити користувача встановити шкідливий контент.
Нагадаємо, раніше Apple попереджала про можливу небезпеку смартфонів iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone Pro 12, iPhone 12 Pro Max, а також аксесуарів MagSafe. Вони можуть впливати на роботу медичного обладнання, в тому числі кардіостимуляторів.