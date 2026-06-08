iOS 27 превращает Shortcuts в ИИ-инструмент без настроек: детали с WWDC 2026

Сложные алгоритмы простыми словами: как ИИ меняет "Команды"

Во время главной презентации топы Apple откровенно признали, что несмотря на всю свою исключительность, процесс создания шорткатов до сих пор оставался слишком запутанным для большинства пользователей.

"Хотя этот процесс и чрезвычайно мощный, создание таких команд может казаться сложным", - отметила Селсия Дантас, старший менеджер по маркетингу продуктов домашнего программного обеспечения Apple.

Новая версия программы полностью нивелирует эту проблему. Вместо ручного поиска нужных действий внутри приложений пользователю достаточно написать текстовый промпт (описание) того, что именно следует сделать.

Apple Intelligence самостоятельно проанализирует описание на естественном языке, определит суть задачи и мгновенно сгенерирует все необходимые технические шаги.

Работа в реальной жизни: от автоматических SMS до запуска подкастов

На презентации продемонстрировали наглядный пример того, как новая технология облегчит повседневный быт. Теперь можно просто ввести запрос вроде: "Отправить сообщение партнеру, когда я ухожу с работы, и указать время прибытия".

Искусственный интеллект самостоятельно смонтирует сложную цепочку действий:

Зафиксирует момент выхода из геолокации рабочего офиса.

Обратится к сохраненному домашнему адресу.

Автоматически запустит Apple Maps для расчета точного времени в пути с учетом пробок.

Сформирует и отправит финальное оповещение через приложение Messages.

Легкое редактирование голосом или текстом

Готовые сценарии не остаются статичными - их можно так же легко изменять с помощью обычного описания. Например, к уже созданной команде "Еду с работы" можно позже просто дописать или продиктовать: "...и после этого включи мой любимый подкаст".

ИИ мгновенно интегрирует новое действие в актуальный алгоритм, избавляя от необходимости перенастраивать все с нуля.

Обновленная версия приложения Shortcuts с глубокой интеграцией ИИ выйдет в свет вместе с официальным релизом операционной системы iOS 27 уже осенью.