В Іонічному морі виявили уламки вертольота НАТО

В Іонічному морі між Грецією та Італії виявили уламки канадського військового вертольота, який зник під час навчань НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що вертоліт зазнав аварії після зльоту з канадського фрегата "Фредеріктон".

"Уламки були виявлені в італійській зоні контролю в Іонічному морі", - сказав грецький військовий офіцер у коментарі агентству.

За даними видання, на борту вертольота знаходилися шість осіб.

Серед уламків в міжнародних водах біля грецького острова Кефалонія було виявлено тіло. Однак, військовий офіцер не одразу підтвердив, що тіло знайдено, заявивши лише, що Греція відправила морський вертоліт для участі в рятувальній операції.

Відзначимо, 29 квітня вертоліт зник у морі на захід від острова Кефалонія. Вертоліт CH-124 належить збройним силам Канади.

Раніше повідомлялося, що на Філіппінах під час зльоту з міжнародного аеропорту Маніли впав і вибухнув літак компанії Lion Air, на борту якого перебували медиками. У літаку, який прямував до Японії знаходилися три члени екіпажу, троє медиків, пацієнт і супроводжуючий.

Крім того, над Чорним морем в районі окупованій Феодосії пропав російський винищувач Су-27. Він виконував плановий політ. Попередньо, літак впав у море поблизу узбережжя окупованого Криму, а російські військовослужбовці зафіксували сигнал аварійного радіомаяка.