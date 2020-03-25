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Над Чорним морем зник російський винищувач Су-27

Новини » Надзвичайні події     25.03.2020 - 22:18
Над Чорним морем зник російський винищувач Су-27
Фото: російський Су-27 (mil.ru)

Попередньо, російський винищувач впав у море

У середу, 25 березня, над Чорним морем у районі окупованої Феодосії зник російський винищувач Су-27. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що російський винищувач виконував плановий політ. Попередньо, літак впав у море поблизу узбережжя окупованого Криму. Російські військовослужбовці зафіксували сигнал аварійного радіомаяка.

Наразі ведуться пошуки пілота, однак роботи ускладнені через погані погодні умови. Пошукові роботи ведуть малий протичовновий корабель, літак Ан-26 та вертоліт Мі-8.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пакистані розбився винищувач F-16. Аварія військового літака сталася в Ісламабаді поблизу місцевого парку Шакарпаріан. Літак брав участь у репетиції святкування Дня Пакистану.

Також РБК-Україна писало, що на півночі Філіппін розбився вертоліт філіппінської національної поліції з високопоставленими чиновниками на борту. На борту вертольота перебував керівник національної поліції Філіппін Арчі Гамбоа.

Крім того, у лютому цього року два російські бомбардувальники Ту-22М3 здійснили політ над нейтральними водами Чорного моря. Бомбардувальники також супроводжували російські винищувачі.

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