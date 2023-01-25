ЕБРР планирует инвестировать в Украину до конца года еще 1,7 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует в Украину не менее 1,7 млрд евро в 2023 году.

Как отмечается в пресс-релизе, ЕБРР привлек в Украину 1,7 млрд евро в 2022 году и мобилизовал еще 200 млн евро через банки-партнеры. Это составляет более 10% общего объема деятельности банка и означает, что ЕБРР находится на пути к выполнению своего обязательства инвестировать 3 млрд евро в Украину до конца 2023 года.

"После начала войны банк и его акционеры быстро приняли меры, чтобы оказать адекватную поддержку. Эти впечатляющие операционные показатели являются свидетельством нашей устойчивости и решимости поддерживать наши страны и клиентов", - отметила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Она добавила, что результаты получены в условиях сложнейшей глобальной экономической среды в условиях войны России против Украины, что подтверждает антициклическую роль ЕБРР в поддержке стран операций и клиентов.

Основные моменты работы ЕБРР в Украине в 2022 году, успешно привлекшего дополнительные иностранные гранты, включают, в частности, предоставление компаниям "Укрзализныци" и "Укрэнерго" по 150 млн евро экстренной ликвидности прошлым летом, чтобы обеспечить движение поездов в стране и электроснабжения. Также ЕБРР предоставил компании "Нафтогаз" финансовый пакет в размере чуть менее 500 млн евро для компенсации потери добычи природного газа после российского вторжения.

"В будущем мы также намерены расширить нашу работу с муниципалитетами, в том числе в деоккупированных зонах. Для этого мы предполагаем, что нам и нашим партнерам понадобятся новые финансовые инструменты - большая доля грантов, а не кредитов. Мы обратились к акционерам или донорам из просьбой о дальнейшей поддержке в форме донорских средств или гарантий, чтобы продолжать разделять с нами риски инвестирования в Украину в этом году", - подчеркнула Рено-Бассо.

Как сообщил управляющий директор банка из Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, банк больше сфокусируется на логистическом транспорте и муниципальной инфраструктуре.

"ЕБРР не сократит инвестиций в 2023 году. Мы хотим сохранить то же количество активностей, если не больше, что и в 2022 году, но очевидно, что мы должны оставаться экстремально гибкими по направлениям инвестирования", - сказал он на конференции ЕБРР в среду, 25 января.

Он добавил, что фокус организации в целом такой же, как и в прошлом году: продовольственная безопасность, инфраструктура и стабильность частного сектора. Однако, по его словам, структура этих сфер может изменяться в зависимости от ситуации.

"Когда позволят обстоятельства, мы поможем запустить программу реконструкции Украины, чтобы восстановить средства к существованию, рабочие места и бизнес, жизненно важную инфраструктуру, надлежащее управление и доступ к услугам. Как крупнейший институциональный инвестор в стране, ЕБРР готов и желает играть центральную роль в восстановлении", - констатировала президент ЕБРР.