ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Инвестиции упали на 44%. В РФ ожидаются массовые банкротства застройщиков, - СВР

Воскресенье 14 сентября 2025 18:13
UA EN RU
Инвестиции упали на 44%. В РФ ожидаются массовые банкротства застройщиков, - СВР Иллюстративное фото: один из факторов на проблемы в строительной отрасли является война РФ против Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В России инвестиции в недвижимость упали почти на половину за первое полугодие 2025 года. Кроме того, есть и другие факторы, которые указывают на массовые банкротства застройщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки Украины.

В СВР отметили, что около 20% девелоперов в России оказались на грани банкротства из-за падения продаж и высоких ставок. Причем уже вскоре их доля может превысить 30%.

"Самые уязвимые - компании из сегмента массового жилья, зависящие от ипотечного спроса. Более 19% застройщиков официально переносят сроки сдачи объектов, а задержки более чем на полгода переводят их в категорию "проблемных"", - говорится в сообщении.

В разведке объяснили, что строительная отрасль страдает от низкого спроса, ограниченной господдержки, а также оттока ресурсов на войну против Украины. Это в свою очередь приводит к сокращению продаж, росту долговой нагрузки и замораживанию строительства.

Также СВР привела примеры в цифрах. В частности, инвестиции в недвижимость в первом полугодии упали на 44%. В то же время банки отсеивают клиентов - в июне отклонено 50,6% заявок на ипотеку.

Более того, даже заемщикам, которые имеют безупречную кредитную историю, квартиры становятся почти недосягаемыми. Как информирует спецслужб, реальная стоимость ипотеки вместе со страховщиками и комиссиями достигает не менее 25% годовых.

"Такой уровень ставок давит не только на домохозяйства, но и на бизнес. В корпоративном сегменте доля проблемных кредитов во II квартале поднялась до 10,4%, или 111,9 млрд долларов, добавив 8,6 млрд долларов за три месяца. Наибольшее ухудшение зафиксировано именно в области недвижимости", - сказано в публикации.

Сейчас российские власти начали рассматривать возможность введения моратория на банкротства застройщиков, внешнюю санацию, а также создание временных госфондов для достройки проблемных объектов.

Падение экономики России

Напомним, вчера Служба внешней разведки Украины сообщила, что этой осенью каждая десятая компания в РФ планирует сокращение персонала. Бизнес вынужден урезать расходы из-за падения спроса, повышения налогов и подорожания кредитов.

Подробный разбор, чем столкнулась РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России