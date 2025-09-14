Инвестиции упали на 44%. В РФ ожидаются массовые банкротства застройщиков, - СВР

В России инвестиции в недвижимость упали почти на половину за первое полугодие 2025 года. Кроме того, есть и другие факторы, которые указывают на массовые банкротства застройщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки Украины.

В СВР отметили, что около 20% девелоперов в России оказались на грани банкротства из-за падения продаж и высоких ставок. Причем уже вскоре их доля может превысить 30%.

"Самые уязвимые - компании из сегмента массового жилья, зависящие от ипотечного спроса. Более 19% застройщиков официально переносят сроки сдачи объектов, а задержки более чем на полгода переводят их в категорию "проблемных"", - говорится в сообщении.

В разведке объяснили, что строительная отрасль страдает от низкого спроса, ограниченной господдержки, а также оттока ресурсов на войну против Украины. Это в свою очередь приводит к сокращению продаж, росту долговой нагрузки и замораживанию строительства.

Также СВР привела примеры в цифрах. В частности, инвестиции в недвижимость в первом полугодии упали на 44%. В то же время банки отсеивают клиентов - в июне отклонено 50,6% заявок на ипотеку.

Более того, даже заемщикам, которые имеют безупречную кредитную историю, квартиры становятся почти недосягаемыми. Как информирует спецслужб, реальная стоимость ипотеки вместе со страховщиками и комиссиями достигает не менее 25% годовых.

"Такой уровень ставок давит не только на домохозяйства, но и на бизнес. В корпоративном сегменте доля проблемных кредитов во II квартале поднялась до 10,4%, или 111,9 млрд долларов, добавив 8,6 млрд долларов за три месяца. Наибольшее ухудшение зафиксировано именно в области недвижимости", - сказано в публикации.

Сейчас российские власти начали рассматривать возможность введения моратория на банкротства застройщиков, внешнюю санацию, а также создание временных госфондов для достройки проблемных объектов.