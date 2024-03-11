Инвесторы готовы покупать облигации ЕС, чтобы финансировать войну против Путина, - Bloomberg

Инвесторы призывают лидеров Европейского Союза сделать программу облигаций блока на триллион евро постоянной. Это означает, что спрос не будет входить в число проблем, с которыми сталкиваются политики ЕС, спорящие о том, стоит ли наращивать общий военный потенциал путем выпуска совместных облигаций.

Управляющие фондами, испытывающие недостаток ценных бумаг с рейтингом ААА, говорят, что требуют увеличения выпуска ценных бумаг в Европе.

Инвесторы отмечают, что эти инструменты позволят увеличить расходы, которые становятся все более необходимыми для противодействия воинственности России, но без увеличения долга отдельных государств-членов. И для них в этом тоже есть кое-что, поскольку облигации ЕС приносят премию по сравнению с суверенными облигациями с аналогичным рейтингом.

"Инвесторы жаждут этих облигаций", - сказал Брайан Мангвиро, портфельный менеджер Barings, владеющий долгом ЕС.

Программа совместного долга

Как отмечает Bloomberg, в некоторых столицах ЕС начинают серьезно относиться к запуску общеблоковой долговой программы, поскольку представители европейских служб безопасности предупреждают, что Владимир Путин может перейти к нападению на их территорию, если он обеспечит победу в Украине, в то время как десятилетний дефицит военных расходов оставляет континент незащищенным.

Совместные заимствования были названы комиссаром ЕС по экономике Паоло Джентилони в прошлом месяце "надежным способом" борьбы с кризисами. Этот план поддерживают страны, чья оборонная промышленность могла бы получить выгоду (например, Франция), а также страны, чья близость к России обостряет их чувство угроз (например, Эстония), хотя он сталкивается с противодействием со стороны более консервативных в финансовом отношении государств Европы.

Одна из причин, по которой инвесторы призывают несогласных преодолеть эти оговорки, заключается в том, что бумаги с рейтингом ААА высоко ценятся - и тем более, поскольку в прошлом году США лишились своего высшего рейтинга. Дополнительный бонус: по причинам, включающим временный характер выпуска, существующие облигации ЕС приносят инвесторам немного более высокую доходность, чем Германия с таким же рейтингом и даже чем Франция с более низким рейтингом.

Энтузиазм покупателей облигаций проявляется практически при каждой продаже. Согласно данным, проанализированным Bloomberg, в прошлом месяце облигации ЕС на сумму 3 млрд евро заказы на 81 млрд евро - в 27 раз больше, что было самым высоким коэффициентом покрытия, когда-либо зарегистрированным на публичном синдицированном долговом рынке Европы. Еще в октябре 2020 года в результате первого совместного выпуска облигаций ЕС после знаменательной сделки по облигациям, связанной с пандемией, зафиксирован портфель заказов на сумму 233 млрд евро, что является крупнейшим для любой отдельной сделки в истории рынка облигаций.

Долг ЕС

ЕС уже имеет в обращении облигации на сумму около 450 млрд евро, в основном выпущенные для финансирования фонда восстановления после пандемии. Эта программа прекратит выпуск новых облигаций после 2026 года, но среди инвесторов растет убежденность в том, что выпуск облигаций ЕС должен стать постоянным.

Именно это вызывает скептицизм в некоторых консервативных в финансовом отношении странах. Многие выступают против всего, что не рассматривается как разовое. Это было логическое обоснование, которое восторжествовало во время пандемии, когда острый кризис заставил Германию и другие более богатые государства ЕС смягчить свою привычную оппозицию совместным заимствованиям.

Ситуация на фронте в Украине

Инвесторы знают, что многое будет зависеть от того, что произойдет на поле боя в Украине в ближайшие недели, и следят за тем, станет ли продвижение российских танков к восточной границе ЕС тревожным сигналом. "К сожалению, для того, чтобы добиться большого успеха, в Европе всегда нужен кризис", - сказал Гай Миллер, руководитель отдела рыночной стратегии Zurich Insurance Co.

Германия и Нидерланды отклонили предложения о создании совместного инструмента для финансирования обороны, и до сих пор увеличение расходов на оборону, предпринятое после того, как Россия вторглась в Украину два года назад, в значительной степени оставалось на усмотрение самих государств-членов. Этот толчок вызвал разногласия как внутри страны, так и по мере того, как члены ЕС спорят между собой о том, кто делает достаточно, а кто недостаточно.

Ранее на этой неделе комиссия выделила 1,5 млрд евро из дополнительных средств бюджета ЕС в виде совместных расходов, но это не приблизится к финансированию поэтапных изменений, необходимых для изгнания Владимира Путина из Украины, и еще меньше, чтобы подготовиться к предполагаемому нападение на европейскую землю в ближайшие годы. Комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон призвал блок рассмотреть вопрос о выделении 100 млрд евро.

Превосходная прибыль

Ирония любого нового совместного выпуска оборонных облигаций заключается в том, что именно то, что привлекает инвесторов в долг ЕС, - премия за доходность - может несколько снизится, если они инициируют более масштабный план совместного финансирования. Временный характер программы помощи от COVID - одна из причин, по которой они просят более высокую прибыль от покупки облигаций.

Но это может стать еще одним преимуществом для блока. Облигации ЕС со сроком погашения в 2034 году торгуются с доходностью 2,9%, немецкие облигации со сроком погашения в том же году приносят около 2,3%, а французские ценные бумаги с погашением в 2033 году - 2,7%. Это означает, что при текущих ценах на облигации ЕС понесет дополнительные ежегодные процентные расходы в размере около 6 миллионов евро на 1 млрд евро по сравнению с Германией.

Выпуск облигаций ЕС также уменьшит потребность отдельных государств в привлечении заимствований. Это очень важно, учитывая, что процентные выплаты уже превышают расходы на оборону в семи европейских странах НАТО, по данным немецкого института Ifo . В Италии, имеющей большую задолженность, процентные расходы в три раза превышают ежегодные военные расходы.

"Прелесть облигаций ЕС в том, что долг не фигурирует в вашей национальной статистике, он не учитывается при расчете Маастрихтского соглашения или долгового тормоза или чего-то в этом роде", - сказал Мориц Кремер, главный экономист немецкого банка LBBW. "Так что, в принципе, вы можете получить финансирование на все, что, по вашему мнению, вам нужно, без необходимости штрафа".

Маастрихт ссылается на общеблоковый договор, который направлен на ограничение бюджетного дефицита 3% ВВП, в то время как долговой тормоз представляет собой ограничение заимствований, закрепленное в конституции Германии.

Оборонная программа ЕС, финансируемая за счет долга, "была бы очень желанным событием - так сказать, гамильтоновым моментом", - сказал Каспар Хенсе, старший портфельный менеджер RBC BlueBay Asset Management, имея в виду министра финансов, который в 1790 году помог превратить США в федерацию путем объединения долгов различных штатов. "Я бы не беспокоился об отсутствии спроса".