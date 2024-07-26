Инвесторы готовы строить мощности зеленой энергетики за счет выплаченных долгов, - Тынный

Правительство должно провести быстрые переговоры со всеми инвесторами по новым энергетическим мощностям в Украине и обеспечить выплату задолженностей за производимую электроэнергию, чтобы эти средства были направлены на строительство станций возобновляемой энергетики и системы накопления энергии.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Энергобизнес ".

"Провести быстрые переговоры со всеми частными игроками на рынке возобновляемой энергии и подписать соглашения, обеспечить 100% погашение старых задолженностей на рынке ВИЭ при условии направления средств на установку новых BESS систем (накопление энергии), СЭС, ВЭС, биоТЭЦ и мобильных котельных в течение ближайших 6 -12 месяцев", - заявил Тынный.

По его словам, в Украине остановлены темпы прироста ВИЭ, никакая новая генерация не строится, но есть просьба в западные страны оказать помощь.

"Суть в том, что никто не будет производить электрическую энергию, если окупаемость этого бизнеса непредсказуема", – отметил Тынный.

Инвестор рассказал, что за время полномасштабного вторжения построил 1 МВт гидроэнергетики – начавшегося ранее проекта, и даже его было завершить сложно из-за проблем с кредитованием и недоплатами за произведенную электроэнергию.

"Нового мы ничего не строим, потому что правительством созданы все условия, чтобы нового ничего уже не строили, а только достраивать ранее начатые проекты", - добавил он.

В то же время Тынный считает, что задачей для Украины должно быть построить в течение года 2 гигаватта аккумуляторных BESS систем единичной емкостью 5-20 МВт, распыленных на 250-300 отдельных проектов.

"Цена вопроса в 700 млн долларов вполне подъемная, как и сроки, если начать прямо сейчас", - сказал инвестор.

Также он отметил, что стране нужно построить 1.5-2 ГВт дополнительных мощностей ВИЭ, распыленных на 100-200 отдельных проектов, а также 0.5-1 ГВт газопоршневых, газотурбинных, турбодетандерных установок генерации энергии.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции по ВИЭ составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".

В Украинские ветроэнергетической ассоциации считают, что Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, страна может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.