Інвестори готові будувати потужності зеленої енергетики за рахунок виплачених боргів, - Тинний

Уряд має провести швидкі перемовини з усіма інвесторами в нові енергетичні потужності в Україні та забезпечити виплату заборгованостей за вироблену електроенергію, щоб ці кошти були направлені на будівництво станцій відновлюваної енергетики та системи накопичення енергії.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Енергобізнес ".

"Провести швидкі перемовини з усіма приватними гравцями на ринку відновлюваної енергії та підписати угоди, забезпечити 100% погашення старих заборгованостей на ринку ВДЕ за умови спрямування коштів на встановлення нових BESS систем (накопичення енергії), СЕС, ВЕС, біоТЕЦ та мобільних котелень протягом найближчих 6-12 місяців", - заявив Тинний.

За його словами, в Україні зупинено темпи приросту ВДЕ, ніяка нова генерація не будується, але є прохання до західних країн надати допомогу.

"Суть в тому, що ніхто не буде виробляти електричну енергію, якщо окупність цього бізнесу непередбачувана", - зазначив Тинний.

Інвестор розповів, що за час повномасштабного вторгнення побудував 1 МВт гідроенергетики – проєкту, який розпочався раніше, і навіть його було завершити складно через проблеми з кредитуванням та недоплатами за вироблену електроенергію.

"Нового ми нічого не будуємо, бо урядом створені всі умови, щоб нового нічого вже не будували, а лише добудовувати раніше розпочаті проєкти», - додав він.

Водночас Тинний вважає, що завдянням для України має бути побудувати протягом року 2 гігавата акумуляторних BESS систем одиничною ємністю 5-20 МВт, розпорошених на 250-300 окремих проєктів.

“Ціна питання у 700 млн доларів цілком підйомна, як і терміни, якщо почати прямо зараз", - сказав інвестор.

Також він зазначив, що країні треба побудувати 1.5-2 ГВт додаткових потужностей ВДЕ, розпорошених на 100-200 окремих проєктів, а також 0.5-1 ГВт газопоршневих, газотурбінних, турбодетандерних установок генерації енергії.

Борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК "Укренерго".

В Українські вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Водночас, поки триває війна, країна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.