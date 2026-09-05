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Инвесторы боятся повторения истории с долгами в возобновляемой энергетике, - эксперт

14:16 05.09.2026 Сб
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По мнению Конеченкова, старые долги до сих пор сдерживают инвесторов в новые проекты.
aimg Сергей Новиков
Инвесторы боятся повторения истории с долгами в возобновляемой энергетике, - эксперт Инвесторы боятся повторения истории с долгами в ВИЭ (фото: Getty Images)
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Долги в возобновляемой энергетике остаются одним из факторов, сдерживающих инвесторов от участия в новых проектах. Компании готовы рассматривать зеленые аукционы, но хотят гарантии, что ситуация с многолетними неплатежами не повторится.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

"Боятся, боятся, но при этом, при этом, это как раз одна из предпосылок, что компании рассматривают возможность участия в этих аукционах, но они действительно хотят получить гарантии, что не окажется, как с долгами", - сказал Конеченков.

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По его словам, долговая проблема начала обостряться после договоренностей 2020 о добровольном снижении зеленого тарифа. Тогда инвесторы согласились на сокращение выплат при погашении накопленных долгов, однако впоследствии появились новые механизмы, которые, по словам Конеченкова, лишь увеличили задолженность.

"Эти 20% сыграли свою негативную роль, которые еще увеличили количество долгов. До сих пор мы это разруливаем эту ситуацию", - подчеркнул он.

Конеченков отметил, что интерес к новым аукционам со стороны бизнеса есть, однако не все компании готовы участвовать. По его словам, сейчас такая возможность рассматривается около 4-5 компаний, а одним из ключевых вопросов для них остается гарантия своевременных расчетов.

Ранее бельгийский топ-менеджер и эксперт в сфере возобновляемой энергетики Лоик Лерминьо отметил, что нынешний уровень тарифа уже не покрывает все расходы компании, тогда как потребление электроэнергии в Украине продолжает снижаться из-за сокращения экономической активности и развития собственной генерации у потребителей.

Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, общая сумма долгов в украинской энергетике составляет более 300 млрд гривен, из которых около 140 млрд гривен приходится на электроэнергетику.

Как ранее заявлял и. министра энергетики Артем Некрасов, долги на энергетическом рынке и задержки с выплатами производителям остаются одним из главных барьеров для прихода инвестиций в энергетический сектор Украины.

Кроме того, заместитель главы энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко заявлял, что долги на энергорынке уже исчисляются десятками миллиардов гривен и создают все больше финансовых проблем отрасли.

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